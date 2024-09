‘A Amiga Maldita’: romance à lá Elena Ferrante retrata amizade feminina

Francesca, 12 anos, vai com os pais à igreja e, no caminho, observa as crianças que brincam na cidade italiana de Monza. Entre elas está Maddalena, garota que foi apelidada de Maldita por supostamente ter causado a morte de seu irmão. Apesar da desaprovação da mãe de Francesca, as meninas dão início a uma amizade. Comparado à aclamada Tetralogia Napolitana, de Elena Ferrante, o romance de estreia de Beatrice Salvioni já teve seus direitos de tradução vendidos para 32 países e será adaptado para a televisão.

