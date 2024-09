‘A Amiga Genial’ encara dilemas da maternidade em temporada final sublime

A amiga genial — quarta temporada (episódios às segundas-feiras no Max)

Em sua última temporada, a série baseada na tetralogia escrita pela misteriosa autora italiana Elena Ferrante vai aos anos 1980 e volta seu olhar à fase adulta da dupla de amigas Lenú e Lila — agora interpretadas com esmero por Alba Rohrwacher e Irene Maio­ri­no. Uma, intelectual, a outra, mulher de negócios, as duas ainda são forçadas a encarar a violência dos homens, as rápidas mudanças da Itália e os dilemas impostos pela maternidade — que se agravam quando ambas engravidam ao mesmo tempo. Mais dramática e grandiosa, a série preserva em seu final o realismo mordaz que é sua assinatura e amarra a saga com excelência digna do material original.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: