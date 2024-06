Xamã surpreende ao falar de triângulo amoroso, tal como em ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos recentes capítulos de Renascer, novela das 9 da TV Globo, o personagem de Xamã, Damião, tem se envolvido em um triângulo amoroso com Ritinha (Mell Muzzillo) e Eliana (Sophie Charlotte). Na vida real, o rapper responde, para a coluna GENTE, se já viveu algo parecido e como está sendo a repercussão do trabalho. “Parecido não, mas próximo? Talvez. Quem nunca (risos)! O texto do Benedito é muito humano, os personagens têm muitas coisas parecidas com a gente, não só nesse triângulo amoroso. A forma que o José Inocêncio (Marcos Palmeira) lida com os filhos, os amores… Não entendo muito o Damião, mas gosto do enredo da novela. O personagem faz muito sucesso, assim como na primeira versão, estou feliz com o resultado”.