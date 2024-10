Modelo transgênero é confirmada no desfile-show da Victoria’s Secret

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Valentina Sampaio está confirmada entre as estrelas do desfile da Victoria’s Secret em 2024. A jovem top model nascida em uma vila de pescadores em Aquiraz, pequena cidade litorânea do Ceará, conquistou a moda internacional. Com currículo repleto de trabalhos para grandes grifes que vão de Balmain a L’Oréal e Armani, Valentina consagrou-se supermodelo e estará em ação no desfile-retorno da gigante de lingeries. O Victoria’s Secret Fashion show retorna em 2024 após cinco anos de hiato. A última edição de desfile foi realizada em 2018, além do documentário The Tour, lançado em 2023 em parceria com a Amazon.

A modelo transgênero de 26 anos é sucesso na moda internacional: na grife de lingeries, ocupa posição de destaque desde 2019, quando se consagrou primeira transgênero a trabalhar para a marca americana, ao lado de nomes como Naomi Campbell e Adriana Lima. Filha de professora e pescador, Valentina já desfilou na semana de moda francesa para a L’Oréal, ao lado de Jane Fonda e Helen Mirren, e repercutiu como destaque mundial quando foi consagrada primeira modelo transgênero a trabalhar para a Victoria’s Secret e a primeira a posar para a Sports Illustrated.