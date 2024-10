Triplex de Luciana Gimenez e ex encalha para venda desde 2018

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Separados desde 2018, Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV!, ainda possuem algumas pendências. Uma delas é uma cobertura triplex em São Paulo, no bairro Cidade Jardim, apontada como um dos apartamentos mais caros do Brasil. O espaço luxuoso, avaliado em 70 milhões de reais, continua à venda, mesmo seis anos após o divórcio. Nesta segunda, 21, em um programa do Youtube, Luciana brincou sobre o imóvel. “Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por R$ 100 milhões. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo R$ 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais”, disse. Ela contou que não tem pressa para vender o local, e que Marcelo continua morando no lugar. “O apartamento é meio a meio. Alguém tinha que sair, ele não saia, saí eu. Tirei minhas coisas, poucas coisas. Preferi compras minhas coisas novas”, explicou. Ela se mudou para o apartamento ao lado, também um triplex, com 750 metros quadrados.

A cobertura com 2 mil metros quadrados, pois o casal uniu duas unidades, possui uma vista da cidade e tem acesso exclusivo ao shopping Cidade Jardim, a um spa e a uma unidade de medicina diagnóstica do Hospital Albert Einstein. São sete suítes, sendo as duas principais com 350 metros quadrados cada, saleta, hidromassagem, sala de massagem, bancada de cabeleireiro e closet. Ainda compõem o imóvel um estúdio de música, salão de jogos, sala de cinema com 16 lugares, área de aberta com churrasqueira, lounge, e garagem para 14 carros. O condomínio mensal, em 2023, estava na faixa de 25 mil reais e o IPTU, 12 mil reais.