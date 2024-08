Três bandas que brigaram e se separaram na indústria da música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A banda Oasis anunciou seu retorno, para a alegria dos fãs, no domingo, 25, depois de 15 anos separados devido brigas e polêmicas que envolveram os dois. Como o grupo do irmãos Liam e Noel Gallagher, outros também se desfizeram nos últimos anos. Aqui a coluna GENTE seleciona quatro bandas que romperam e marcaram a indústria da música.

Beatles

Sucesso dos anos 1960, os Beatles marcaram uma geração musical. A banda britânica, formada em Liverpool, marcou a mais bem sucedida era do rock – construindo um legado de fãs até os dias atuais. No entanto, o grupo chegou ao fim em 1970 de maneira repentina, deixando um legado de fãs se questionando sobre o motivo do rompimento. Uma das grande razões dessa dissolução foi a relação de competição que existia entre Paul McCartney e John Lennon. Embora McCartney tenha admitido que essa forma de relacionamento “era saudável” para a criatividade do grupo, aos poucos os dois começaram a criar uma rivalidade. O ápice dessa inimizade foi quando Lennon começou a namorar Yoko Ono, a quem o amigo não mantinha uma boa relação. Outros motivos apontados para a separação foi a morte de Brian Epstein, empresário dos Fab Four.

Mecano

Uma das bandas espanholas mais famosas dos anos 1980, Mecano era composta pelos irmãos Nacho Cano e José María Cano, com a voz de Ana Torroja. O clima de inimizade entre os dois, no entanto, sempre esteve presente. Ambos sempre disputaram para compor “a melhor música da história” e, com o aumento do sucesso do grupo, a competitividade se transformou em ódio – tanto que começaram a gravar em estúdios separados. Em 1992, o grupo se dissolveu.

One Direction

Em 2016, o One Direction anunciou um hiato de quatro anos – sob a justificativa de que os integrantes da banda iriam investir em suas carreiras solo. Criada em 2010 no programa The X Factor, a boyband era inicialmente formada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson. Aos olhos dos fãs, o grupo mantinha uma boa relação entre si, pelo menos até 2015, quando Zayn anunciou que iria deixar os amigos. O motivo, na época, foi explicado com algumas declarações sucintas do britânico, que afirmou não querer mais estar sob holofotes. Entretanto, foi apenas em 2023 que o cantor foi à público para falar sobre o assunto. “Todos os cinco membros não se aguentavam mais. Certas pessoas estavam fazendo certas coisas, outras não queriam assinar contratos, então eu sabia que algo estava acontecendo. Então, eu apenas me antecipei”, revelou.