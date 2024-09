Travis Scott tem o show mais conectado na estreia do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As atrações da primeira noite do Rock in Rio conquistaram o público, nesta sexta-feira, 13, não apenas pelo sucesso do ritmo trap na Geração Z, mas também pela alta conexão e interatividade com o público. No backstage da tecnologia, a TIM, que é a operadora patrocinadora oficial do festival pelo segundo ano consecutivo, triplicou o número de antenas 5G na Cidade do Rock, garantindo a conexão de mais de 33 mil dispositivos e um total de 24 terabytes de tráfego de dados – o equivalente a mais de 72 mil horas de vídeos transmitidos em tempo real. Nos palcos, a operadora apontou que o show do artista Travis Scott registrou maior volume de dados trafegados na Cidade do Rock. O pico de tráfego ocorreu durante a aguardada abertura do show, com a música Hyane. Foram trafegados 925 GB de dados em uma única hora.