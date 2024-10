Thaila Ayala encerra ‘Família É Tudo’ e assume: ‘Pensei em desistir da TV’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após anos dedicados à maternidade em tempo integral, Thaila Ayala, 38 anos, se despede da protagonista de Família É Tudo, a trama global das 7 em seu desfecho, na pele de uma mocinha sofredora, junto ao marido, Renato Goés, com quem contracenou pela primeira vez. Interromper a carreira em fase profícua lhe trouxe todo tipo de reflexão, do que ela fala sem travas. “Enquanto eu paria e amamentava, ele estava emendando trabalhos, brilhando, e que bom que tenha sido assim. Mas é complexo”, reconhece a mãe de Francisco, 2 anos, e Tereza, 1. Tamanho foi o tempo afastada que ela pensou até em desistir da profissão. “Achei que o mercado havia se fechado para mim. No fim, era só turbulência hormonal”, avalia Thaila, à frente de um canal no YouTube no qual cutuca os tabus que cercam a rotina das mulheres que decidem ter filhos.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 27 de setembro de 2024, edição nº 2912