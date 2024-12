Tata Werneck passa por cirurgia em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tata Werneck, 41 anos, passou por uma cirurgia em um hospital de São Paulo. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora do Lady Night tranquilizou os seguidores: “Está tudo bem. Estava com essa cirurgia marcada há muito tempo, mas não tinha tempo de folga e recuperação. A princípio, seriam dois dias de recuperação, mas fiquei com medo de operar antes e não conseguir fazer o prêmio [Multishow]”, disse ela nos stories, sem dar mais detalhes sobre a cirurgia. Em outro post, Tata posou ao lado da cardiologista Ludhmila Hajjar, que a acompanhou no procedimento e confessou que precisou de apoio devido ao medo da anestesia. “Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa”, agradeceu.

