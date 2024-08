Taís Araujo sobre representatividade: ‘chamem outras atrizes’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No podcast Histórias de Conforto, apresentado por Ana Flávia Cavalcanti em parceria com Comfort, Taís Araujo fala sobre a trajetória e carreira. O papo passa desde a infância da artista no Méier, subúrbio carioca, a sua relação com o pai, início da carreira e a cobrança por representatividade. “Não tem graça estar sozinho na festa. Durante muito tempo falei na internet ‘chamem outras atrizes, chamem outras atrizes para a capa, para trabalho, para isso, para aquilo’. Porque sei que se tiver sozinha é uma mentira. E, depois que tive filho, isso ficou muito nítido para mim: se só tiver eu, é mentira. Aí os meus filhos não vão herdar o país que quero que eles herdem, onde todo mundo tem grandes oportunidades”.

Ela destaca que, enquanto mulher preta, busca abrir espaço para outros talentos. “A gente está aqui preparando o terreno para que as outras gerações possam voar. Léa, Ruth, Zezé abriram o caminho, a gente pôde correr e as outras gerações, quero que voem. É para isso que a gente está trabalhando também. O nosso trabalho enquanto pessoas negras nesse país não é só para a gente”. O episódio, ao qual a coluna GENTE teve acesso com exclusividade, será lançado nesta quarta-feira, 21, às 20h, no YouTube e Spotify nos canais de Comfort.