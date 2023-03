Taís Araújo revela abusos sofridos em bastidor de novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taís Araújo, 44 anos, relembra momentos difíceis ao interpretar Xica da Silva, sua primeira personagem principal, na homônimo novela da extinta TV Manchete. Apesar de ter sido um sucesso è época, a atriz diz que os bastidores foram traumatizantes – posto que Xica era muito sexualizada, e ela, uma adolescente de 17 anos, ainda virgem. “Eu era invisível na Barra da Tijuca, sequer beijei na boca de alguém do condomínio”, diz ela em entrevista a revista Piauí.

Taís também revela os abusos por parte do diretor Walter Avancini. “O Avancini era genial. Muito do que sei de comprometimento e disciplina, aprendi com ele. Mas era extremamente abusivo”. No segundo dia de gravações, o diretor quase a fez desistir da novela, quando ele disse que ela era “a maior decepção da vida dele”. Para ela, o pior momento foi quando ela fez 18 anos e diretor aproveitou para explorar sua maioridade, vendendo fotos da atriz nua nos bastidores da novela para veículos de imprensa. “Ninguém me obrigou a fazer essas fotos, mas é claro que ali eu cedi às pressões”.

Em 2009, ela foi escolhida para viver uma das Helenas de Manoel Carlos em Viver a Vida, na TV Globo. No entanto, recebeu críticas do público e especialistas, que não aprovaram sua performance como protagonista. “Durante essa novela, foi a primeira e única vez na vida que tomei um porre e, no outro dia, não consegui trabalhar. (…) Todo mundo caiu na questão de tratar a personagem como branca, acreditando na democracia racial, de que somos todos iguais. Não é assim na rua, pois o Brasil é racista”.