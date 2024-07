Susana Vieira alfineta Viviane Araújo, novela das 9 e ritmo das produções

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem papas na língua. Susana Vieira sabe, como poucos, atrair as atenções com suas opiniões e vivências de décadas na TV Globo. Em conversa sobre teledramaturgia com o pesquisador Mauro Alencar, o autor Aguinaldo Silva e a atriz Beth Faria, na noite desta quinta-feira, 18, na Livraria da Travessa, no Rio, Susana reclamou das produções que vão ao ar atualmente na emissora. A coluna GENTE esteve lá acompanhando os bastidores.

“A novela é muito mais ligada à vida real do que o teatro. Só que a televisão foi acelerando tanto, que eu já não sei se estou num anúncio das Casas Bahia, se estou na novela, é tudo uma confusão. Você só vê que é novela das oito porque é um povo de terra, tudo mal vestido. Está uma grande bagunça no ar entre novela e comerciais. Esse ritmo está deixando a gente estressado. Se alguém dá uma pausa, já cortam a cena. Isso prejudica o trabalho do autor, mas também o do ator”, disse Susana, arrancando aplausos dos presentes.

Ao ser questionada se sente arrependimento de algum momento da carreira, ela negou, reforçando os elogios que costuma receber. “Nós fomos libertinos na época da censura, fez o que quis dentro da lei. A gente não está presa, então foi na lei. Criei meu filho com educação, nunca casei com nenhum diretor, infelizmente… Eu tinha o poder, gosto de saber que o meu poder é minha arte. Daniel Filho fala que sou demais, Manoel Carlos diz que sou deslumbrante… Eles é que falam que sou maravilhosa, não eu”.

Em outro momento do debate, Susana elogiou as colegas de elenco com as quais contracenou em diversas obras, citando alguns nomes. “Carolina Dieckmann é uma das minhas melhores amiguinhas, chorei a novela inteira (Senhora do destino) atrás dela. Se olho pra ela hoje, choro de novo. Adoro todas elas mais jovens. Viviane Pasmanter, Adriana Esteves, Leticia Colin, Viviane Araújo. Não, Viviane não, essa é amada dele (Aguinaldo Silva). Ele adora ela. Soube que Viviane ia fazer uma novela, aí falei com ela: ‘Ué, Aguinaldo vem aí?’. E ela: ‘Não, é outro’. Aí falei: ‘Nossa, alguém descobriu Viviane além do Aguinaldo. Que bom, parabéns para Viviane Araujo’”.