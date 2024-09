‘Super ácida’, diz Dani Calabresa sobre Blogueirinha no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dani Calabresa não esconde a ansiedade em assistir Katy Perry nesta sexta-feira, 20, tanto que driblou os segurança e trouxe três álbuns da cantora na expectativa de conseguir autógrafos. Em um clima de humor, a comediante comentou sobre a presença da Blogueirinha no Rock in Rio e teceu elogios a apresentadora. “Ela é super irônica e super ácida, mas é muito engraçada e muito rápida. Ela é muito talentosa, de verdade, eu amei participar, eu adoro assistir”, disse. Dani fez uma participação no De Frente com a Blogueirinha em julho, no entanto, afirmou não querer fazer um programa igual. “De repente alguma coisa parecida, porque eu gosto de fazer. Eu acho que qualquer pessoa que faz humor e que faz comédia é uma inspiração. Mesmo que eu não tenha vontade, nesse momento, de ter um talk show igual ela”, acrescentou.