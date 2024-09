Sheron Menezzes sobre representatividade na TV: ‘Vejo copo meio cheio’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A novela já terminou há alguns meses, mas Sheron Menezzes ainda não conseguiu se desconectar completamente de Sol, personagem que interpretou em Vai na Fé, na TV Globo, Tanto que nem cogitou em fazer um teste para o remake de Vale Tudo. “A Sol foi tão grande, tão intensa, que ela ainda está muito na memória das pessoas”, diz.

Com a novela das sete, Sheron entrou para o grupo, ainda pequeno, de protagonistas negras. Mas ela acredita que a representatividade na televisão está no caminho certo. “A gente lutou e agora estamos começando a conseguir isso. Eu sou daquelas que vejo o copo meio cheio. As pessoas precisam reconhecer que as coisas estão mudando. A gente não pode sempre ficar lembrando do que não aconteceu”, disse a atriz nesta quinta-feira, 19, durante o Rock in Rio.