São Paulo recebe Kassie Freeman em evento paralelo ao G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A conselheira do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Kassie Freeman, vai participar do Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial em São Paulo, nos dias 18 e 19 de novembro. O evento, sediado no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), faz parte da programação da 7ª Virada da Consciência e acontece paralelamente ao G20, que reunirá autoridades de diversos países no Rio de Janeiro.

Freeman abrirá o Fórum trazendo uma perspectiva sobre a importância e urgência do debate sobre mudanças climáticas, inclusão e diversidade. “Nunca houve um momento mais importante do que agora para abordar questões de mudança climática e justiça ambiental, que impactam não apenas indivíduos, mas a sociedade como um todo. Os papéis das instituições educacionais e dos setores público e privado devem estar em alinhamento e parceria para servir muitos, não a poucos, e a diáspora africana deve estar unida globalmente para abordar e superar desafios”, contou Kassie com exclusividade à coluna GENTE. Além de conselheira do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Kassie Freeman é CEO do Consórcio da Diáspora Africana (ADC) e é reconhecida como líder na promoção dos direitos e da inclusão da diáspora africana.

O Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial em São Paulo terá como tema as mudanças climáticas, neoindustrialização, inclusão e diversidade e reunirá personalidades das áreas acadêmica e corporativa, autoridades e CEO de grandes empresas.