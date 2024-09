Saiba a música mais pedida no Karaokê do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O espaço da TIM no Rock in Rio tornou-se um dos grandes protagonistas do festival, graças a ativações que combinaram entretenimento e inovação tecnológica. Entre elas, o Karaokê 5G roubou a cena, atraindo mais de 500 “cantores” em apenas três dias. Visitantes de todas as idades soltaram a voz em clássicos como Exagerado de Cazuza e Equalize de Pitty, que encabeçaram a lista das mais escolhidas.

A operadora, patrocinadora oficial de conectividade do evento, possibilitou uma experiência imersiva e tecnológica para os frequentadores da Cidade do Rock. O tráfego de dados foi impressionante: de 13 a 15 de setembro, a TIM registrou o uso de 74 terabytes de dados, volume suficiente para assistir a vídeos em HD ininterruptamente por 25 anos. Desses dados, 40% foram transmitidos pela sua rede 5G, reforçando o papel da operadora como líder no fornecimento de conectividade de alta performance durante o festival.

O impacto da TIM também se refletiu nas redes sociais. Segundo dados da plataforma de monitoramento Tagger, a marca gerou mais de 6,7 mil interações no Instagram, Facebook e TikTok, tornando-se uma das mais comentadas durante o primeiro final de semana de festival.

Para Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM, o resultado foi mais do que satisfatório. “Conseguimos mostrar que a tecnologia pode ser parte de uma experiência humana e divertida. O Karaokê 5G não só proporcionou momentos de descontração, mas também reforçou o papel do 5G em conectar pessoas de maneira única”, afirmou.