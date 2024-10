Rosane Svartman lança filme no Festival do Rio inspirado em história real

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O filme Câncer com ascendente em virgem fez a sua estreia na noite desta terça-feira, 8, no Cine Odeon, em sessão do Festival do Rio. O longa tem direção de Rosane Svartman e é inspirado na história real de Clélia Bessa, produtora da obra. O elenco conta com nomes como Marieta Severo, Suzana Pires, Fabiana Karla, Carla Cristina Cardoso e Angelo Paes Leme. Além deles, a sessão recebeu convidados, como as atrizes Mariana Ximenes, Carolina Dieckmann, Lorena Comparato, Elisa Lucinda, o ator Luis Lobianco, entre outros.

A trama conta a história da professora Clara, vivida por Suzana Pires, que é mãe de uma adolescente, divorciada e vive uma vida de balada e diversão, até que descobre um câncer de mama e precisa mudar os rumos para superar a doença. Depois do diagnóstico, Clara busca apoio com a mãe, interpretada por Marieta Severo, com a filha, vivida pela jovem Nathália Costa, e novas amizades que aparecem.

“Para mim, o maior desafio foi calibrar o filme com esses ingredientes de humor, com muita emoção e sempre com muita responsabilidade. Queríamos personagens que pudessem rir de si mesmos, porque assim que é a Clélia, que é a grande inspiração. O filme é sobre como você pode entender sua própria humanidade e às vezes mudar de rota, até enxergar a vida de outra forma”, destaca Rosane, que também escreveu o roteiro, junto com Suzana, Pedro Reinato e Martha Mendonça.

Clélia destaca como foi diferente esta estreia para ela, já que teve outro envolvimento neste trabalho. “Já fiz muitos tapetes vermelhos, acho que é meu 24° filme. E estou muito nervosa, mas ao mesmo tempo muito feliz de ter conseguido chegar com esse filme até aqui. Eu espero que ele ajude muita gente, que proporcione muita alegria. Quero que o público se emocione demais e dê muita risada”, deseja ela.