Rosane Svartman lança filme no Festival do Rio inspirado em história real

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O filme Câncer com ascendente em virgem fez a sua estreia na noite desta terça-feira, 8, no Cine Odeon, em sessão do Festival do Rio. O longa tem direção de Rosane Svartman e é inspirado na história real de Clélia Bessa, produtora da obra. O elenco conta com nomes como Marieta Severo, Suzana Pires, Fabiana Karla, Carla Cristina Cardoso e Angelo Paes Leme. Além deles, a sessão recebeu convidados, como as atrizes Mariana Ximenes, Carolina Dieckmann, Lorena Comparato, Elisa Lucinda, o ator Luis Lobianco, entre outros.

A trama conta a história da professora Clara, vivida por Suzana Pires, mãe de uma adolescente, divorciada. Até que descobre um câncer de mama e precisa mudar seus rumos para superar a doença. Depois do diagnóstico, Clara busca apoio com a mãe, interpretada por Marieta, com a filha, vivida pela jovem Nathália Costa, e novas amizades que aparecem.

“O maior desafio foi calibrar o filme com esses ingredientes de humor, com muita emoção e sempre com muita responsabilidade. Queríamos personagens que pudessem rir de si mesmos, porque assim que é a Clélia, que é a grande inspiração. O filme é sobre como você pode entender sua própria humanidade e às vezes mudar de rota, até enxergar a vida de outra forma”, destaca Rosane, que também escreveu o roteiro junto com Suzana, Pedro Reinato e Martha Mendonça.

Clélia diz como foi diferente esta estreia para ela, já que teve outro envolvimento neste trabalho. “Já fiz muitos tapetes vermelhos, acho que é meu 24° filme. E estou muito nervosa, mas ao mesmo tempo muito feliz de ter conseguido chegar com esse filme até aqui. Espero que ele ajude muita gente, que proporcione muita alegria. Quero que o público se emocione demais e dê muita risada”.