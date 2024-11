Ronnie Von está fora do Teleton 2024; saiba o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ronnie Von, 80 anos, precisou cancelar sua participação no Teleton 2024 no SBT. O apresentador sofreu um acidente doméstico na manhã desta sexta-feira, 8, e por recomendação médica, terá que passar 48 horas em repouso. “Ele tem um lago com carpas na casa dele e foi verificar o que estava acontecendo no lago depois de ser informado que algumas carpas tinham morrido. Ele escorregou e caiu, mas não foi nada grave. Não teve lesão. Ele está bem e em casa, mas o médico pediu que descansasse. Como ele subiria ao palco do Teleton amanhã, às 10h, terá que se ausentar,” informou a assessoria.

O apresentador lamentou não estar do evento, já que participa da campanha desde a primeira edição. Ele entraria ao vivo no sábado, 9, pela manhã. Há alguns dias, a Rede TV!, onde o artista trabalha, havia liberado para que pudesse marcar presença no programa.