Ronaldinho Gaúcho será avô; nora é irmã de atriz da Globo

Ronaldinho Gaúcho, aos 44 anos, será avô. O bebê vem do namoro de João de Assis Moreira, de 19 anos, filho único do ex-jogador, com a influenciadora Giovanna Buscacio, de 25 anos. Neste domingo, 1, ela anunciou a gravidez nas redes sociais. “16 semanas e contando”, escreveu em publicação no seu perfil do Instagram, acompanhada de fotos com a mão na barriga e familiares. Nos stories, Giovanna publicou fotos com o namorado. “As pessoas que eu mais amo no mundo. Mamãe e Papai. Incompleta sem você meu amor, mas jajá estaremos juntos”.

O jovem mora atualmente em Manchester, na Inglaterra, e seguiu o mesmo caminho do pai, atuando como jogador do Burnley, da segunda divisão inglesa. Antes, o atacante atuava pelas categorias de base do Barcelona, ex-clube de Ronaldinho e no Brasil atuou pela base do Cruzeiro. O casal está junto há mais de dois anos. Giovanna é influenciadora digital, com 130 mil seguidores, e é irmã de Giulia Buscacio, atriz da TV Globo, que recentemente esteve no ar com a personagem Sandra, em Renascer.

Entre seus conteúdos nas redes sociais, Giovanna mostra como é sua rotina de exercícios físicos e alimentação. “Eu nasci para ser herdeira, não ser guerreira”, diz em um dos vídeos. As irmãs são filhas do ex-jogador de futebol Júlio César Gouveia, conhecido como Julinho, que atuou no Botafogo.