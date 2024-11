Romário será julgado no STF; entenda caso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça do Rio decidiu que o STF que deve julgar Romário (PL-RJ) no caso de ofensas à mãe de uma criança com autismo pelas redes sociais. Segundo o documento ao qual a coluna GENTE teve acesso, a estudante de psicologia Dayane Valencio conseguiu levar o caso a esferas superiores. Mãe de um garoto, de 7 anos, com autismo, deficiência intelectual e TDAH, Dayane alega que foi agredida verbalmente pelo senador depois de postar em sua conta no Instagram uma publicidade de ônibus com ex-jogador beijando uma bola. Na legenda, a mãe escreveu: “O único lugar que ele participa das manifestações dos PCDs até o momento! (Impresso no ônibus)”. Romário retrucou a estudante com uma mensagem ofensiva por direct.

Depois disso, Dayane publicou uma carta aberta direcionada ao senador, que tem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência uma das suas bandeiras. Romário é pai de Ivy Faria, que nasceu com síndrome de Down.