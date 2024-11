Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima viram nome de ‘rua’ em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodrigo Hilbert, 44 anos, e Fernanda Lima, 47, viraram nome de uma rua da vinícola Quinta do Olivardo, no Roteiro de Vinho em São Roque, no interior de São Paulo. A homenagem foi feita pelo chef e empresário e proprietário do local, Olivardo Saqui. “Demos o nome dessa rua em reconhecimento aos ensinamentos de Rodrigo na culinária e na sua vida pessoal. Sua simplicidade e criatividade são aspectos que buscamos refletir aqui na Quinta do Olivardo. Rodrigo me inspirou a construir minha imagem, especialmente em minhas participações de culinária na televisão”, explica Saqui.

O casal não é o primeiro a ser homenageado no local. Outros nomes, como a fadista Amália Rodrigues, o poeta Fernando Pessoa e a apresentadora Ana Maria Braga já estão eternizados nas ruas da vinícola. “Me sinto honrado em homenagear pessoas cujas contribuições impactam a sociedade de maneira positiva e inspiram futuras gerações”, conclui.