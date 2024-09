Rock in Rio: Por que Lulu Santos nunca sai de moda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que lançou seu primeiro álbum Tempos Modernos em 1982, Lulu Santos não saiu de moda, pelo menos não para o Rock In Rio. O cantor, que esteve em quatro edições do festival, inclusive na histórica, de 1985, abriu pela segunda vez o Palco Mundo neste sábado, 14. Mas o que justifica sua relevância até os dias de hoje, além de sua longa trajetória musical, é a capacidade do artista de se reinventar e se conectar com as novas gerações.

Neste ano, Lulu lançou o disco Atemporais, que conta com seis remix de suas músicas com ícones da mais nova geração – como Iza, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Luedji Luna, Tropkillaz, Papatinho e Melim. Além de conseguir se entranhar nos novos gostos musicais, Lulu também se tornou uma figura ativa para a comunidade LGBTQIAPN+. Assumidamente homossexual desde 2018, o cantor utiliza suas redes sociais para protestar a favor da diversidade e combater comentários preconceituosos sobre seu relacionamento com Clebson Teixeira.

