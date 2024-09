Rock in Rio: Cláudio Castro comenta farpas trocadas com Eduardo Paes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O governador Cláudio Castro marcou presença na primeira noite do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 13. Enquanto aguardava Travis Scott subir no palco, Castro comentou com a coluna GENTE sobre o último embate com Eduardo Paes, através de redes sociais e anúncios na TV. Na última semana, o prefeito do Rio fez ataques ao governador sobre segurança pública durante um evento na Praça Seca, Zona Oeste. “Isso é da época eleitoral, a gente entende. Lógico que quando foi para o pessoal, eu fiz aquela nota pública. E já está respondido ali. Ele tem que entender que o que está sendo avaliado é o municipal e não o governo estadual. Então eles têm que discutir entre eles”, disse o governador.