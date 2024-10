Rock in Rio: a receita de Katy Perry para seu engajamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma polêmica envolvendo as cantoras Katy Perry e Kesha e o produtor musical Dr. Luke foi assunto nas redes sociais no final de junho. Após Katy anunciar novo álbum, Kesha usou o X para escrever a abreviação de uma gíria: “Lol” (que significa “laughing out loud”, ou “rindo alto”, em tradução literal). A expressão pode ser usada como ironia, e fãs apontaram que ela estaria falando da nova produção da colega. Isso tudo porque Dr. Luke, a quem a cantora acusou de abuso sexual em 2014, é um dos produtores do novo álbum.

Mas Katy, que se apresenta nesta sexta-feira, 19, no Rock in Rio, não foge das polêmicas não é de hoje. Em agosto, entrou em investigação por suspeita de crime ambiental na Espanha. A polêmica envolve a gravação do videoclipe Lifetimes, que teria ocorrido em locais protegidos sem a devida autorização. A produção mostra a cantora passeando de moto e lancha entre as ilhas de Ibiza e Formentera, com cenas registradas nas dunas de S’Espalmador. Este local é protegido por lei federal desde 1980, e o acesso às dunas é estritamente restrito devido ao seu valor ecológico.

Em 2023, no reality show American Idol, a estrela pop gerou revolta por criticar e fazer piada controversa com Sara Beth Liebe, candidata que decidiu deixar o programa. Assim que a candidata revelou que tinha 25 anos e era mãe de três filhos, o trio de famosos fez uma expressão surpresa – Katy se levantou e se jogou sobre a mesa, fingindo estar passando mal.

E como uma boa diva pop precisa ter um pé na ousadia, a cantora afirmou recentemente que oferece recompensas sexuais ao marido, Orlando Bloom, para ele fazer as tarefas domésticas. Katy chega ao Rio com todos os ingredientes para sua receita de engajamento dar certo.

Continua após a publicidade