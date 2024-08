Rio ‘rouba’ de Minas Gerais o título de capital do pão de queijo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O pão de queijo é, sem dúvidas, uma paixão nacional com sotaque mineiro. Neste sábado, 17, é celebrado o Dia do Pão de Queijo, data instituída pelo Senac de Minas Gerais em homenagem ao pãozinho, que remonta a uma receita tradicional de 1750. Nos últimos tempos, pode reparar, o Rio de Janeiro tem sido tomado por lugares especializados em preparar essa iguaria por todos os cantos. A coluna GENTE listou algumas empresas cariocas que apresentam desde clássicas versões até as mais elaboradas. A rixa está lançada!

Conhecido por um café da manhã vencedor de diversos prêmios, o Empório Jardim (@emporiojardimrio) oferece opções criadas pela chef Paula Prandini, servidas durante todo o dia, como o Pão de Queijo Gruyère (16,90 reais – porção com 3), um dos hits da casa, que inclusive já ganhou um prêmio de Melhor Pão de Queijo. São vendidos em média 2 mil unidades do item por mês. A marca também completa 10 anos em 2024 e a inauguração de duas novas operações: o Empório Jardim Petit no Shopping Leblon, e no BarraShopping. Os fãs da receita mineira agradecem.

Famosa pelos pães artesanais, a Artesanos (@artesanos.bakery), que vem conquistando os cariocas nas unidades de Botafogo e do Recreio, festeja o Dia do Pão de Queijo com uma receita mais que especial. É a porção de Piccolo Formaggio (12 reais) – 3 pãezinhos com queijo gruyère. A turma da coluna GENTE, aliás, é fã dessa delícia.

A Berries Brunch & Bistrô (@berriesbistro), localizada na Tijuca, celebra o Dia do Pão de Queijo com produtos especiais. Para começar bem o dia, destaque para o Pão de Queijo da Casa (8 reais) – exclusivo pão de queijo em formato de waffle. Além do Pão de Queijo Berries (15 reais) – pão de queijo waffle, finalizado com presunto e mozzarella no maçarico, uma delícia. A Berries possui cartas de cafés e sucos que combinam perfeitamente com os pães de queijo.

O Café Cardin (@cafecardin), inspirado nas cafeterias europeias, possui uma versão especial da iguaria. É o Pão de queijo empanado com queijo, feito com queijo meia cura, detalhe que ele é sem glúten. Apresentada em duas opções: unidade – 7 reais e na xestinha (24 reais – 4 unidades). Impossível não repetir.

A DarkCoffee (@darkcoffeebr), com unidades no Centro e na Tijuca, oferece desde o clássico pão de queijo até os mais elaborados. A começar pelo Pão de Queijo tradicional (9 reais – 4 unidades; 15 reais – 8 unidades); o Pão de Queijo com Pepperoni (16 reais – 6 unidades) e o Pão de Queijo com Bacon (16 reais – 6 unidades). Difícil é escolher um só.

A chef Millena Sá, que comanda a Éclair Cafeteria e Bistrô do BarraShopping (@eclairbarrashopping) apresenta o Pão de Queijo Francês (12 reais) – feito com massa choux, acompanhada de creme de queijo. Além de uma ala do cardápio dedicada a cafeteria, com inúmeras sugestões de cafés para harmonizar perfeitamente com o pão de queijo.

Também com foco em pães artesanais, a Grâu Artesanal (@grauartesanal), com lojas no Leblon e na Barra da Tijuca, apresenta um combo especial para qualquer hora do dia. Ele inclui uma porção de pães de queijo feito com mix de queijos e parmesão artesanal: 4 unidades e café expresso (22,50 reais). Outra ótima pedida para a data é a porção de pão de queijo (14 reais – 4 unidades). Um diferencial da marca é que a produção da padaria é toda feita a partir de técnicas francesas tradicionais da panificação com os insumos brasileiros. Todos os padeiros da Grâu foram treinados na Le Cordon Bleu, escola de gastronomia francesa com unidade no Rio.

O Sterna Café (@sternacafe.rj.aqwa), localizado a apenas 300 metros da Yup Star, no Porto Maravilha, tem um cardápio repleto que vai de brunch a cafés especiais, e duas versões do pão de queijo, o tradicional (9 reais) ou multigrãos (9,50 reais). Delícia!

