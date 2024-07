Rebeca Andrade x Simone Biles: mídia internacional foca no duelo em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um verdadeiro duelo de titãs. Rebeca Andrade e Simone Biles se enfrentam nesta terça-feira, 30, na final de Ginástica Artística por equipes na Olimpíada de Paris. E não podia ser diferente: o mundo esportivo espera o embate entre as duas principais favoritas da categoria. A imprensa internacional repercute o embate.

O Washington Post exalta o histórico de Biles, mas reconhece que se um erro prejudicar seu brilhantismo, “poderá ser Andrade a subir no último degrau do pódio. O USA Today relembra o ouro de Rebeca no Campeonato Mundial de 2023: “Onde tem Biles, tem Andrade”. Um dos textos diz que “Andrade foi a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha olímpica na ginástica e uma medalha de ouro olímpica. O que torna seu sucesso recente ainda mais notável é o fato de ter ocorrido após três rupturas do LCA”. Já o Hola! frisa que a chegada de Rebeca para a ginástica artística estabeleceu novos desafios e padrões na modalidade. A NBC destaca que as duas estão em sua melhor forma na competição, o que faz Paris ser “o primeiro confronto olímpico com as duas em sua melhor forma”.