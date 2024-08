Ratinho vai responder na Justiça por incitação à homofobia

O apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, vai responder pelo crime de incitação à homofobia na Justiça. A decisão é da 2ª Vara Criminal de Osasco, em São Paulo, que atendeu a um pedido do Ministério Público do estado e transferiu o caso para a Justiça Federal. A denúncia foi apresentada ao MPSP pelo deputado estadual suplente de São Paulo, Agripino Magalhães Júnior (MDB), ativista da causa LGBTQIA+ . O caso ocorreu em junho de 2023 no programa do SBT. Na ocasião, Ratinho se posicionou de forma contrária à realização da Parada Gay na Avenida Paulista. “Deixa a Avenida Paulista para a família, para ir lá brincar com as crianças. Deixa a Avenida Paulista para as famílias. Faz a Parada Gay lá no diabo do sambódromo. Lá pode, porque na minha opinião, a Parada Gay é um outro carnaval dos infernos. Parada gay é um carnaval dos viados e das sapatão, é minha opinião”, disse no programa. Em depoimento dado em março de 2024, durante o inquérito aberto pela polícia, Ratinho afirmou que não teve a intenção de ofender ninguém. De acordo com a lei, casos de homofobia são equiparados ao racismo, com pena de um a três anos, e julgados por varas federais. Ainda não há previsão de quando o caso será julgado.