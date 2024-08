Quem são os ‘nepo babies’ das eleições de outubro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recentemente, o termo nepo baby se popularizou na indústria do entretenimento, fazendo referência aos famosos que abrem caminhos para os filhos na música, televisão e cinema. No entanto, a expressão não fica restrita ao meio artístico. As eleições municipais de 2024 também têm chamado a atenção pelo grande número de candidatos nepo babies.

Embora o poder não seja hereditário, a presença de personagens políticos traz uma certa influência para perpetuar a candidatura dessas novas figuras. A lista já envolve nomes conhecidos, como Jair Renan Bolsonaro (PL), o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se tornou um cabo eleitoral para muitos postulantes à prefeitura e à câmara dos vereadores. É o caso, também, de Andrézinho Ceciliano (PT), que disputa uma posição na Prefeitura de Paracambi, Rio de Janeiro, onde seu pai, André Ceciliano, já foi prefeito. A coluna GENTE fez um levantamento de alguns nomes de nepo babies em diferentes regiões do Brasil. Confira:

RIO DE JANEIRO

Andrezinho Ceciliano: Filho do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Paracambi, André Ceciliano, Andrezinho agora está concorrendo ao cargo que foi do pai por quatro vezes consecutivas.

Carlos Bolsonaro (PL): O filho 02 do ex-presidente vai tentar a reeleição como vereador no Rio pelo sexto mandato seguido. Ele se elegeu pela primeira vez como vereador em 2000, aos 17 anos. Carlos também foi o coordenador da campanha do pai nas eleições para presidente, em 2018.

Continua após a publicidade

SÃO PAULO

Lúcia França (PSB): Mulher do ministro Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) concorre como vice-prefeita de Tabata Amaral (PSB) na capital de São Paulo (SP).

Mario Covas Neto (PSDB): É filho do ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital Mario Covas Filho (1930-2001). Ele é candidato a vereador, e, na urna, será chamado apenas de “Mario Covas”.

RIO GRANDE DO SUL

Continua após a publicidade

Juliana Brizola (PDT): Neta de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, se candidata pela segunda vez à prefeitura de Porto Alegre.

SANTA CATARINA

Renan Bolsonaro (PL) – Filho 04 do ex-presidente Bolsonaro, fruto do casamento com Cristina Bolsonaro, Jairzinho estreia na política ao se candidatar a vereador de Balneário Camboriú (SC), para onde se mudou no ano passado. Ele se filiou ao PL (Partido Liberal) em março ao lado do governador Jorginho Mello.

ALAGOAS

Continua após a publicidade

Caio Bebeto (PL): Presidente do PL Jovem em Alagoas, ele segue a linha de seu pai, o Cabo Bebeto, e se agarra ao bolsonarismo e às discussões da extrema-direita, como pode ser visto em vídeos publicados com Jair Bolsonaro e Nikolas Ferreira. Apesar do apoio do patriarca, vencer a eleição não será fácil, já que o partido tem uma grande base de vereadores com mandato.

Silvio Camelo Filho (PV): Filho de Silvio Camelo (PV), líder do governo na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE-AL).

Olívia Tenoro (PMN): Vereadora em Maceió, Olívia é filha do também vereador Francisco Tenório (PP).

Gaby Ronalsa (PV): Na capital alagoana, a escolhida para compor a chapa de Rafael Brito à prefeitura foi Gaby Ronalsa. Vereadora mais votada nas últimas eleições, ela é irmã do deputado Dudu Ronalsa e vai indicar o primo, Milton Ronalsa para ocupar seu lugar na Câmara.

Continua após a publicidade

Flávia Cavalcante: Ex-mulher do vereador por Maceió Kelmann Vieira. Eles mantêm, entretanto, a aliança política.

Gabi Gonçalves (PP): Filho de Gilberto Gonçalves (PP), prefeito da cidade de Rio Largo.

Joãozinho Pereira: concorre à Prefeitura de Junqueiro. Irmão de Fernanda Pereira, deputado estadual, e da ex-vice-prefeita de Maceió, Jó Pereira. Rivais políticos dos Pereira, os Silva disputam a reeleição no município de Junqueiro com o atual titular do executivo, Leandro Silva, irmão do deputado André Silva. A deputada Fátima Canuto é mãe e principal fiadora para o sucesso político do filho, Renato, prefeito do Pilar, na região metropolitana de Maceió.

MATO GROSSO

Continua após a publicidade

Rafaela Fávaro (PSD): Filha do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), a jornalista será vice na chapa do deputado estadual Lúcio Cabral (PT) para a prefeitura de Cuiabá.

PARÁ

Tatiane Coelho (PL): Casada com o deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), a médica é nora do deputado federal Éder Mauro (PL), com quem formou chapa e será candidata a vice-prefeita de Belém.