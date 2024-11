Quem incentivou Angélica a produzir série ‘50 & Uns’ – com homens no divã

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da produção de 50 & Tanto, um bate-papo só de mulheres lançado em 2023 para comemorar seus 50 anos, Angélica retorna para mais encontros, agora com nomes do universo masculino. Na casa da apresentadora, eles trocam ideias sobre temas tabus, pouco abordados pelos homens. A cada episódio, três convidados debatem assuntos como sexo, corpo, família, poder e vida. Entre os nomes, estão Antônio Fagundes, Gil do Vigor, Lázaro Ramos, Ney Matogrosso, Jonathan Azevedo, Tony Ramos, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Whindersson Nunes, o ministro do STF Flavio Dino e até Luciano Huck.

Segundo a apresentadora, a ideia surgiu sem muitas pretensões. “Esse é um projeto querido, que começou com a comemoração dos meus 50 anos e se transformou em algo além. A ideia foi do meu filho: ‘por que não faz com homens?’. E a gente fez. Sem pretensão, acabou virando uma coisa legal. Quem sabe uma trilogia? 50 a dois, com casais. Não sei… Quero que meu filhos assistam ao programa e sintam vontade de falar, serem carinhosos, beijar e abraçar os amigos, chorar. E essa nova geração tem tudo para isso se eles sentirem”.

Todos os episódios serão disponibilizados de uma só vez no Globoplay neste domingo, 10. O Fantástico também exibe uma versão reduzida a partir da data de lançamento. A produção terá exibições semanais no GNT, a partir de terça-feira, 12, sempre às terças-feiras, às 22h45.