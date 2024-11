Quem é Poze do Rodo, cuja mulher é alvo de operação policial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Operação Rifa Limpa, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 1, mira influenciadores envolvidos com sorteios ilegais de rifas nas redes sociais. Um desses nomes é o de Vivi Noronha, mulher do MC Poze do Rodo. O artista é um dos principais nomes do funk carioca nos últimos anos. Ele já se apresentou em festivais como o Rock in Rio e tem 5,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Conhecido por ostentar um estilo de vida “milionário”, Poze chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo, no Rio de Janeiro, quando ainda era adolescente. Nas músicas dele, são comuns letras que questionam a violência sofrida por jovens marginalizados.

Os policiais apreenderam uma série de bens do artista, incluindo joias e veículos de luxo. Segundo as investigações, o esquema reproduz parâmetros da Loteria Federal para dar aparência de credibilidade e legalidade aos sorteios, mas utiliza um aplicativo customizado e não auditado — com fortes indícios de manipulação. Nas redes sociais, o cantor falou sobre a situação. “Está paz, mas com ódio no peito. Levaram meus carros, meus ouros. Quase fui também. Fé, rapaziada. Não fui indiciado, não foi sobre mim, foi sobre minha esposa. Creio que até semana que vem esteja resolvido”.

Ele chegou a ser preso, em setembro de 2019, por tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação e apologia ao crime. Vale lembrar, que nos últimos anos, operações policiais apontam uma ligação crescente entre rifas ilegais promovidas por influenciadores digitais e atividades de organizações criminosas, como tráfico de drogas e o jogo do bicho. Esses esquemas envolvem não só fraude contra consumidores, por meio de sorteios manipulados, mas também a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas.