Quem é o padre afastado após vazamento de fotos íntimas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O padre Fábio Marsaro de Paula, 52 anos, foi afastado pela diocese de Catanduva, no interior de São Paulo, após vazamento de fotos íntimas. Ele é natural da cidade, mas atuava na Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista (SP), e deletou seus perfis nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece em selfies íntimas, algumas ao lado de outros homens e, em outras, segurando uma cerveja, com o orgão sexual à mostra. Em um comunicado na última sexta-feira, 1, assinado pelo bispo José Benedito Cardoso, a diocese formalizou o afastamento do sacerdote, pedindo orações por ele, mas sem mencionar explicitamente o motivo do afastamento.

Em maio, Fábio foi homenageado pela Câmera de Vereadores de Novo Horizonte (SP) e recebeu o diploma “Construtor do Bem”. O padre atuou na Paróquia Santa Clara de Assis, em Novo Horizonte, a partir de 2018, e visitava outras diversas para celebrar missas. Autor do projeto, o vereador Raí Ascêncio (Republicanos) afirmou, na época, que durante o período em que o Padre permaneceu no município, ele se tornou um “pilar fundamental para a comunidade católica local”. Segundo descreveu em um vídeo no seu canal no Youtube, desde cedo demonstrou “profunda ligação com a Igreja”, o que o teria guiado em direção ao sacerdócio.

Em uma participação recente em um podcast religioso, o padre enfatizou a importância de equilibrar o uso da tecnologia, especialmente celulares, na vida cotidiana e espiritual. “O problema não está no celular, mas em nós e na forma como o usamos”.