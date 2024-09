Quem é o homem vestido de porco na área vip do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O artista Joowj, 29 anos, já é um velho conhecido de São Paulo. Ele está de domingo a domingo vestido de uma fantasia de porco inflável cantando todos os hits possíveis na Avenida Paulista. O artista de rua dessa vez chamou a atenção em solo carioca, no Rock in Rio, onde chegou com a sua roupa tradicional. Na área vip, curiosos pediram para tirar fotos com ele. “Pelo jeito você não me conhece”, disse, quando abordado pela coluna. “As pessoas já me conhecem bem em São Paulo. Ganho de 150 a 200 reais por dia”, garante.