Quem é a modelo brasileira encontrada morta nos Estados Unidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma modelo brasileira foi encontrada morta, no dia 21 de setembro, após uma festa em um iate, na Flórida, Estados Unidos. Nascida em São Paulo, Adriana Vieira tinha 31 anos e vivia em Miami com o filho, 6. Nas redes sociais, ela compartilhava, com os mais de 500 mil seguidores, o cotidiano em imagens de locais como Las Vegas, Los Angeles e Nova York.

A modelo foi vista pela última vez nadando no porto de Miami, na noite anterior à descoberta do seu corpo, de acordo com o The Sun. O anfitrião da festa seria um rapper, que ainda não foi identificado.