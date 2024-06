Quem é a favor e quem é contra a PL do Aborto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Várias celebridades brasileiras se manifestaram a favor ou contra o Projeto de Lei 1904/2024, que equipara o aborto ao crime de homicídio. O texto é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Entre as que criticam a proposta estão Débora Bloch, que usou o Instagram para salientar que caso o texto vire lei, crianças que foram abusadas serão obrigadas a seguir com a gestação até o fim. “Crianças vítimas de abuso podem perder o direito ao aborto legal, caso a gestação tenha mais de 22 semanas. Nos casos de violência sexual infantil é mais difícil identificar a gravidez, por isso a demora no reconhecimento. E, por isso, nossas crianças precisam ser asseguradas do aborto legal”.

Paolla Oliveira usou números sobre o abuso sexual de crianças no Brasil para criticar a proposta: “Existe uma realidade que me assusta e que a gente precisa encarar: no Brasil, cerca de 60 mil casos de estupros de vulneráveis acontecem todo ano. Criança deve ter o direito de ser criança. Criança não é mãe. E nossas leis e políticas públicas devem assegurar isso. Como mulher, fico estarrecida vendo homens decidindo sobre nossos corpos, nossa liberdade, nossos direitos”.

Ana Paula Padrão também se posicionou com um vídeo nas redes sociais. “O Brasil é um país no qual 75 mil mulheres são estupradas por ano. A maioria é de crianças. A maioria dentro de casa, por um parente próximo. Dados oficiais. Esse é um contexto que dificulta denúncias e procedimentos ágeis de apoio à vítima”, afirmou. O registro foi compartilhado por famosas como Isis Valverde. “É inadmissível um país onde mulheres são mais condenadas que seus estupradores”.

Continua após a publicidade

O humorista Paulo Vieira criticou o projeto em uma publicação no X, uma das primeiras a viralizar sobre o tema. “A pessoa é estuprada, aí ela fica grávida, aí ela faz um aborto do estupro, aí ela é presa, aí, se o estuprador for preso, ele pega seis anos, ela pode pegar 20 anos de prisão! A vida de uma mulher vale menos que a de um estuprador. Isso é um resumo dessa desgraça de PL #PL1904Não”. Luisa Arraes foi uma das celebridades que compartilhou o texto. “Quem propôs uma lei dessas brinca com a fé das pessoas e não tem medo algum do inferno que diz existir”.

Luana Piovani compartilhou uma publicação que argumenta que o projeto de Sóstenes levará à criminalização da interrupção de “gravidez fruto de violência em especial quando essas pessoas são crianças”. Além de falar sobre a proposta nos stories. “A gente lutando a favor do aborto como um direito para a mulher, eles aparecem e quem tirar o direito da criança de fazer o aborto em caso de violência sexual, risco de morte”.

Teresa Cristina, cantora de MPB e de samba, pediu para os seguidores pressionarem o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os líderes da casa para não aprovarem o PL. “Não podemos deixar esse projeto passar”. A apresentadora Titi Müller também pediu para os seus seguidores “fazerem barulho” contra a proposta. Nanda Costa se posicionou com um vídeo no Instagram com a legenda: “não ao PL da gravidez Infantil!”. Além de Leandra Leal. “Criança não é mãe!”.

Continua após a publicidade

A atriz Alice Wegmann compartilhou uma foto da infância e falou sobre a importância de se posicionar. “Com essa idade ainda se brinca de pique, de boneca, de videogame. Com essa idade se inventa coreografias, se lê, se faz desenhos. O único dever da criança é ser criança. Parem de roubar o corpo, a saúde e os direitos de meninas e mulheres. Só assim se diminui o aborto. Num mundo que pune muito mais as mulheres que sofrem violências do que os homens que violentam, a gente precisa se posicionar”.

Por outro lado, há famosos que defendem a proposta, como Cássia Kiss, que gravou um vídeo para o Centro Dom Bosco, associação que reúne católicos dedicados a “resgatar a tradição da Igreja”. “Imagine um bebê no ventre de sua mãe, com 5, 6, 7, 8 meses e ele recebendo uma injeção de cloreto de potássio direto no seu coraçãozinho. É dito que a dor é comparável a de um infarto fulminante”, diz a atriz no vídeo.

Juliano Cazarré postou um vídeo em seus stories no qual ele critica o aborto, inclusive no caso de abuso infantil. “Todo aborto é o assassinato de um inocente. Mesmo nos casos mais extremos, como um estupro, o assassinato da criança não apaga o crime, não vai fazer com que aquele trauma vá embora e, na maioria das vezes, é apenas mais um trauma na vida de uma mulher já traumatizada”.

Continua após a publicidade