Quem é a aluna que causou revolta com despudor na UFMA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A performance de uma aluna da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em uma palestra sobre sexualidade deu o que falar na instituição e acabou causando a abertura de uma averiguação interna. Durante a apresentação no 1º Encontro de Gênero do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, a travesti Tertuliana Lustosa subiu na cadeira e começou a fazer uma dança erótica de costas para o público, expondo os glúteos. No fim, ela fala que está “educando o c*”. Integrante da banda As Travestis, Tertuliana é escritora, cantora e compositora, historiadora e formada em história da arte pela Uerj (Universidade Federal do Rio de Janeiro), segundo informa em seu perfil no Instagram.

Após a repercussão da performance, compartilhada pela estudante em suas redes, ela fez um pronunciamento oficial em seu perfil no Instagram. “Para o fascista que me odeia, só dou um recadinho. Eu ainda vou ser sua ministra da Educação, bebê. Chegou a travesti”, disse cantando em um vídeo. A UFMA afirmou que está averiguando o caso e que vai ouvir todas as partes envolvidas para tomar as providências cabíveis.