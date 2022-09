Quanto fatura Gkay com suas extravagâncias no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela sabe causar! A humorista Gessica Kayanne, conhecida como Gkay, esteve quase todos os dias de evento, sempre representando a cada noite uma marca patrocinadora. Vestiu-se de vermelho e deixou os cabelos espetados para divulgar a Coca-Cola; usou uma roupa repleta de acolchoados para “vender” Eno; escolheu um look de couro preto para anunciar as Americanas; Colocou um look extravagante azul e pintou o rosto de preto em uma ação da Tim. Foram sete posts em seu feed para a marca de refrigerantes, os demais um post apenas.

Por seu bom humor e espontaneidade, Gkay sabe fazer dinheiro. Ela tem 20 milhões de seguidores no Instagram e outros 1,67 milhão de inscritos no Youtube – até o fechamento desta matéria. Fora outros tantos milhões no TikTok. Fechou contratos com a Netflix, Amazon, Globo e também criou a famosa festa “Farofa da Gkay” – uma espécie de festival repleto de famosos que se torna mega comentado na internet durante dias.

Atualmente, estima-se que ela cobre cerca de 50 mil reais por um story e o dobro por um post no feed do Instagram. Campanhas maiores chegam meio milhão de reais. Em conversa com a coluna, Gkay disse que “não sabe de onde as pessoas tiram esses números extratosféricos. Queria muito ganhar isso tudo que o povo fala. Tenho até medo de ser sequestrada de tanto que falam que eu ganho muito”.

Só fazer a conta e ver que seu faturamento nas rondas pelo Rock in Rio voa alto, altíssimo. Valor só equiparado a de grandes estrelas.