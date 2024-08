Produtor leva festival paraibano de cinema a Los Angeles e San Diego

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na última semana de agosto, o cinema paraibano estará em cartaz em dois eventos programados para os dias 27 e 29, respectivamente em Los Angeles e na Califórnia, sob a chancela do Festival Aruanda, que esse ano chega à sua 19ª edição. O professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Lúcio Vilar, produtor e curador do mais antigo festival paraibano, estará presente nos Estados Unidos para exibições especiais, debates e sacramentar uma política de cooperação com a San Diego State University. As ações têm o selo do Centro de Estudos Brasileiros Behner Stiefel, através da docente Kristal Bivona, e do Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles.

“Após passar por São Paulo, em 2023, agora levar o Festival Aruanda para Los Angeles e San Diego, na Califórnia, é um indicativo de que seguimos nos trilhos certos, na construção de pontes e intercâmbios internacionais que só fortalecem a ideia de difusão do cinema paraibano e nordestino. Abrir novas janelas no exterior, com a chancela da Universidade de San Diego e do Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, é um reconhecimento nessa fase de consolidação do festival que chega aos seus 19 anos. Aruandar é preciso”, diz Lúcio Vilar, fundador e produtor executivo do tradicional festival paraibano.