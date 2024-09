Prefeito de Nova York é acusado de corrupção, suborno e fraude

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma acusação federal contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, foi revelada nesta quinta-feira, 26, após investigações em torno de sua administração se intensificarem nos últimos meses. Em uma mensagem de vídeo, na quarta-feira à noite, ele disse que quaisquer acusações seriam “inteiramente falsas” e prometeu permanecer no cargo. Os promotores acusam o político de suborno, fraude eletrônica e busca por doações ilegais de campanha. Aliados do prefeito tiveram seus telefones apreendidos e casas revistadas, e vários renunciaram. Entre eles Lisa Zornberg, principal consultora jurídica de Adams; e o chefe do sistema de escolas públicas da cidade, David Banks, que anunciou que se aposentaria no final do ano.

Adams foi eleito prefeito de Nova York em 2021. Capitão aposentado da polícia, ele concorreu como defensor da classe trabalhadora, com foco em acabar com o crime. O segundo prefeito negro da cidade, Adams cresceu no Brooklyn e no Queens. Após a acusação, algumas vozes do próprio partido democratada pediram a renúncia do político. Caso ele decida ceder a pressão ou se for removido do cargo pela governadora de Nova York, Kathy Hochul, o defensor público da cidade, Jumaane D. Williams, assumirá até que uma eleição especial seja realizada.