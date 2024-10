Prefeita eleita comemora com maquiagem de leoa e música gospel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A prefeita eleita em Aracaju (SE), Emília Correa (PL), comemorou sua vitória no 2º turno da eleição municipal, realizado neste domingo, 27, de uma forma inusitada. Em publicação do Instagram, logo após o resultado divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com maquiagem de leoa, ela dubla a música Leão, da cantora gospel Gabriela Rocha. “Nossa vitória foi linda! E agora, é hora de cuidar da nossa gente. E a melhor forma de demonstrar o que estamos vivendo hoje é retratar a força que me move: a fé em Jesus, o Leão da Tribo de Judá”, escreveu na legenda.

A candidata do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro venceu a disputa com 57,46% dos votos válidos, contra 42,54% de Luiz Roberto (PDT), apoiado pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira, do mesmo partido, e pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).