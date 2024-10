Poucas horas após morte de Cid Moreira, filho pede abertura de inventário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira, através de seus advogados, ingressaram na Justiça no começo dessa tarde com pedido de acesso total à abertura do inventário deixado pelo pai, Cid Moreira, falecido nesta mesma manhã de quinta-feira, 3. A agilidade com o pedido tem a ver com a série de acusações trocadas entre os herdeiros de Cid, de que a atual mulher do apresentador, Fátima Sampaio, estaria “lapidando o patrimônio familiar”. Roger e Rodrigo alegam na solicitação que está “pobre na expressão da palavra, e se encontra doente e desempregado” para requerer gratuidade. O documento, ao qual a coluna GENTE teve acesso com exclusividade, foi protocolado na vara de órfãos e sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis.