Porchat explica por que já ‘ignorou’ Fernanda Montenegro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No aniversário de 95 anos de Fernanda Montenegro, completados nesta quarta-feira, 16, Fábio Porchat, 41, relembrou uma história curiosa com a atriz. O humorista contou que já ignorou uma mensagem dela sem querer. “Eu ignorei a Fernanda Montenegro! Eu sou a única pessoa do mundo que recebi a mensagem de uma das maiores atrizes do planeta e não respondi”. Ele explicou que queria convidá-la para o seu programa, o Que História é essa Porchat?, e primeiro falou com a filha dela, Fernanda Torres, por já ter o contato.

“Isso foi num domingo. Chegou na quinta-feira e nada. E aí pensei: ‘Que chato, isso. Ela falou que iria mandar… E a Fernanda tinha me falado que a mãe dela responde”. Passada uma semana, o humorista voltou a entrar em contato com Fernanda Torres, avisando a falta de retorno. “Fernanda me ligou e disse que falou com a mãe, que disse ter me enviado uma resposta. Fui olhar as mensagens e vi que um número tinha me mandado uma mensagem. Achei era golpe. Quando abri, vi que era a Fernanda Montenegro. E ela já tinha me mandando mensagem na quinta-feira, um áudio de três minutos dizendo que gostava do programa, mas que não poderia participar naquele momento. Depois mandei um áudio para ela pedindo perdão. Dona Fernanda, parabéns!”.