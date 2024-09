Por que suposto filho não quer que corpo de Tim Maia seja exumado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os herdeiros reconhecidos de Tim Maia não quiseram liberar material genético para que Rodrigo Rezende realizasse um teste de DNA a partir de um pedido na Justiça de reconhecimento de paternidade. Em 2021, o coreógrafo pediu a exumação do corpo do cantor, afirmando ser fruto de um relacionamento dele com sua mãe, que também era sua dançarina.

Suposto filho de Tim, Rodrigo diz que não gostaria que o corpo do cantor fosse exumado para realizar o teste. Isso porque o perfil genético de Tim, que morreu há 26 anos, já foi traçado, restando apenas que o DNA de Rodrigo seja comparado ao do pai. Segundo ele afirmou à coluna GENTE, o processo está aguardando que a 2º vara de família da Barra da Tijuca, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), encaminhe o perfil ao laboratório de perícia para que seja feita a comparação. “Existe uma enorme chance de não haver exumação, que é mais custoso para o tribunal, pois o perfil genético do Tim Maia já foi traçado pela UERJ e confirmado pela UFRJ. Basta então traçar o perfil genético”, disse Rodrigo a VEJA. Procurado, o TJ-RJ da Barra afirmou que não pode dar detalhes sobre o caso.