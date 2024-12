Por que Martha Stewart odiou documentário sobre sua vida na Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De férias pela Itália, Martha Stewart, 83, decidiu quebrar uma regra comum a todo turista em visita à Capela Sistina, no Vaticano, e tirou uma foto do teto com a magnífica obra de Michelangelo. “Adoro a pintura e a história bíblica retratada na capela. Fazer isso devia estar na lista de desejos de qualquer um”, justificou ao postar o clique proibido em seu perfil nas redes. Choveram críticas e Martha apagou a imagem. Não foi seu único dissabor recente — ela odiou o resultado do documentário recém-lançado sobre sua vida na Netflix, com produção do diretor R.J. Cutler. “Pareço uma velhinha. Tinha acabado de operar o tendão de aquiles, mas ele não explicou isso ao espectador”, reclama a eterna rainha dos afazeres domésticos.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de dezembro de 2024, edição nº 2923

