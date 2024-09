Por que marido de Ivete Sangalo pediu baixa no registro de nutricionista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cada show de Ivete Sangalo, 52 anos, seu marido, Daniel Cady, 39, se põe num canto menos vip possível para que ninguém o aborde. No último fim de semana do Rock in Rio, foi no gramado, em meio à muvuca, que ele se alojou sem ser notado. Nutricionista, Daniel lembra que sua vida foi posta do avesso — para o bem e para o mal — quando engatou namoro com a cantora. “Tudo virou de cabeça para baixo, mas aí eu disse para mim mesmo: aceita que dói menos”, lembra. Às voltas com altas mudanças em direção a um voo mais solo, ele acaba de pedir baixa em seu registro no Conselho Regional de Nutricionistas para abrir um negócio de alimentos naturais. “Não tenho vergonha de assumir que Ivete abriu as portas para mim, mas trabalho pela minha independência”, explica.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 27 de setembro de 2024, edição nº 2912