Por que Kim Kardashian é chamada de Mick Jagger por torcedores de futebol

Kim Kardashian parece ter ocupado o lugar de Mick Jagger na lista de ‘azarões’ do futebol. Na última semana, a influenciadora digital, socialite e modelo está sendo apontado por torcedores de times europeus como a principal culpada pela derrota destas agremiações. No domingo, 19, por exemplo, ela acompanhou o Paris Saint Germain no Parc des Princes, em Paris, e foi flagrada segurando uma camisa do brasileiro Neymar. O resultado foi que o time francês voltou a perder em casa em jogos pela Ligue 1 depois de 715 dias, quebrando uma série de 35 jogos consecutivos sem derrota.

Algumas semanas antes, Kardashian foi à Inglaterra acompanhar um jogo do Arsenal, considerado um dos principais times do mundo nesta temporada. Vestindo uma camisa do clube, ela assistiu aos ingleses serem eliminados dentro de casa para o Sporting, de Portugal, nos pênaltis. Após o jogo, torcedores do Arsenal se manifestaram nas redes sociais e pediram para que ela nunca mais voltasse ao estádio do clube inglês – algo que também aconteceu entre os torcedores franceses.

A comparação com Mick Jagger foi inevitável. Um dos cantores mais famosos do planeta, a fama de ‘azarão’ do vocalista do Rolling Stones começou na Copa do Mundo de 2010, na África, quando ele assistiu do estádio quatro derrotas consecutivas das suas equipes preferidas, entre elas, a do Brasil para a Holanda, nas quartas de final. Passados mais de dez anos, até hoje torcedores do mundo inteiro fazendo memes com a foto de Jagger trajando a camisa de algum clube quando querem se manifestar ou fazer alusão a alguma ‘zebra’, conhecida no futebol como um resultado adverso atípico.

Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, empresa que faz a gestão de clubes, empresas e atletas, além de intermediar contratos envolvendo camarotes de estádios, vê o caso da modelo como uma superstição inversa. “O futebol é mágico e desperta as mais diversas emoções nos apaixonados pelo esporte. São muitos os casos que conhecemos de torcedores que se apegam às superstições quando vão ver o time do coração jogar. Vejo esse caso da Kim como uma superstição inversa, assim como aconteceu há alguns anos com Jagger. Não enxergo no atual momento um dano de imagem muito grande, mas é algo que se não for bem trabalhado, apostando no lado da descontração e do humor, por exemplo, pode causar desgastes à celebridade”, afirma.

