Por que Fábio Porchat resolveu torcer contra o Brasil na Copa

Fábio Porchat, 39, decidiu brincar com as superstições nesta segunda-feira, 28. O apresentador já tinha a fama de pé-frio desde a derrota do Brasil para a Alemanha de 7 a 1 em 2016. No duelo da seleção contra a Suíça desta tarde, ele resolveu tirar a prova se realmente é uma pessoa azarada para jogos da Copa do Mundo.

No meio do segundo tempo, enquanto a partida marcava zero a zero, o comediante postou nas redes sociais: “Vou começar a torcer para a Suíça. Vamos fazer um teste”. E não foi diferente. Pouco tempo depois, o Brasil marcou o único gol válido no jogo. Porchat não deixou a brincadeira passar. Postou no Instagram o comentário feito anteriormente e adicionou na legenda: “Não pode ser”.