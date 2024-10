Por que ex-integrante do Pink Floyd não divide mais palco com Roger Waters

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os ex-integrantes do Pink Floyd, David Gilmour e Roger Waters, possuem uma relação tensa há décadas. Mas se os fãs acreditavam em uma possível reconciliação, a ideia ficou ainda mais distante após uma entrevista recente de Gilmour. Ele descartou de vez qualquer possibilidade de se apresentar novamente ao lado de Waters. “De forma alguma”, cravou o guitarrista. “Costumo evitar pessoas que apoiam ativamente ditadores genocidas e autocráticos como Putin e Maduro”, disse ao The Guardian, acrescentando que nada o faria dividir o palco com alguém que está ao lado de governos que não dão tratamento digno para mulheres e a comunidade LGBT. A situação entre os dois ficou difícil no ano passado, quando Polly Samson, esposa de Gilmour, acusou Waters de ser um “antissemita podre” nas redes sociais.

Com essas declarações, Gilmour deixa bem claro que um retorno do Pink Floyd com Waters está completamente fora de questão, embora o ex-baixista tenha entrado em acordo com ele para sacramentar a venda do catálogo do grupo por 400 milhões de dólares, anunciado esta semana.