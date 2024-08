Por que Bruna Biancardi e Neymar evitam carinhos em público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Biancardi e Neymar vêm se reaproximando desde que ela se mudou para a Arábia Saudita, onde vive atualmente com o jogador e a filha, Mavie. Agora ela andou revelando que evita demonstrar afeto em público – como andar de mãos dadas e beijar nas ruas. Isso porque o país é conhecido por suas rígidas normas culturas.

“As pessoas andam aqui de mãos dadas, alguns casais, alguns não. Então, acredito que possa. A gente fica meio perdido se dá a mão, às vezes a gente dá ou não dá, depende do lugar que estamos. Não pode grandes demonstrações de carinho e afeto, pelo que sabemos. Estou falando com base no que vejo e com o que me falaram. Então, a gente evita, a gente não se beija em público, a gente anda no máximo de mãos dadas”, disse numa rede social.