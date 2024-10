Por que a TV Globo vai encher de sertanejos sua programação em 2025

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo anunciou que vai apostar no sertanejo em peso na sua grade televisiva de 2025. O cantor Daniel vai apresentar um programa do seu gênero musical, o Viver Sertanejo, todos os domingos, logo após o Globo Rural. Outra aposta é a versão do show Amigos, sucesso dos anos 1990, agora em versão feminina, Amigas. Farão parte da formação: Ana Castela, Lauana Prado, Simone Mendes, além da dupla Maiara e Maraisa. O Circuito Sertanejo volta em versão 2025, confirmando a boa vontade da empresa com os hits do interior do país. A moda sertaneja também será o mote da novela Coração acelerado, horário das 18h.

E por que tanto sertanejo ao mesmo tempo? Na visão da emissora carioca, é preciso diversificar o olhar para “dentro” do país, saindo do eixo Rio-SP só quebrado quando se abraça temáticas do nordeste. Como o sertanejo nunca sai de moda, vide os números de streaming musical, além de fazer parte de uma região do país que cresce a olhos vistos, a aposta é dada como estratégia na tentativa de recuperação de audiência.